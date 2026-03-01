Süper Lig'de 24. haftanın görünümü

Süper Lig'de 24. haftanın perdesi, üç maçla kapandı.

Günün şampiyonluk yarışını ilgilendiren maçında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Diğer müsabakalarda ise Gençlerbirliği ile Kayserispor, Samsunspor ile de Gaziantep FK 0-0'lık eşitliği bozamadı.

ZİRVEDE FARK AÇILDI

Alanyaspor'u 3-1 mağlup eden lider Galatasaray, puanını 58'e yükseltti. Sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkardı.

İkinci sıradaki sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında kritik puan kaybı yaşadı. Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, puanını 54'e yükseltti.

Haftayı galibiyetle kapatan takımlardan Trabzonspor, 51 puanla üçüncü, Beşiktaş ise 46 puanla dördüncü sırada yer aldı.

4 MAÇ BERABERE BİTTİ

Süper Lig'in 24. haftasında 4 müsabaka berabere sonuçlandı.

Üç karşılaşmayı ev sahibi, 2 müsabakayı ise konuk takımlar kazandı. 9 mücadelede toplam 18 gol kaydedildi.

SONUÇLAR

Süper Lig'in 24. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Başakşehir-Konyaspor: 2-0

Trabzonspor-Fatih Karagümrük: 3-1

Kasımpaşa-Rizespor: 0-3

Kocaelispor-Beşiktaş: 0-1

Göztepe-Eyüpspor: 0-0

Galatasaray-Alanyaspor: 3-1

Gençlerbirliği-Kayserispor: 0-0

Samsunspor-Gaziantep FK: 0-0

Antalyaspor-Fenerbahçe: 2-2

PUAN DURUMU

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

7 Mart Cumartesi:

16.00 Başakşehir-Göztepe

20.00 Beşiktaş-Galatasaray

8 Mart Pazar:

13.30 Rizespor-Antalyaspor

13.30 Gaziantep FK-Fatih Karagümrük

16.00 Konyaspor-Kasımpaşa

20.00 Fenerbahçe-Samsunspor

9 Mart Pazartesi:

16.00 Eyüpspor-Kocaelispor

20.00 Kayserispor-Trabzonspor

20.00 Alanyaspor-Gençlerbirliği