Süper Lig'de 24. haftanın görünümü

Ligde 24. hafta, bugün oynanan üç maçla sona erdi. Alanyaspor'u 3-1 yenen Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin Antalyaspor deplasmanında 2-2 berabere kalmasıyla puan farkını 4'e çıkardı.
Süper Lig'de 24. haftanın perdesi, üç maçla kapandı.
Günün şampiyonluk yarışını ilgilendiren maçında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Diğer müsabakalarda ise Gençlerbirliği ile Kayserispor, Samsunspor ile de Gaziantep FK 0-0'lık eşitliği bozamadı.
ZİRVEDE FARK AÇILDI
Alanyaspor'u 3-1 mağlup eden lider Galatasaray, puanını 58'e yükseltti. Sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkardı.
İkinci sıradaki sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında kritik puan kaybı yaşadı. Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, puanını 54'e yükseltti.
Haftayı galibiyetle kapatan takımlardan Trabzonspor, 51 puanla üçüncü, Beşiktaş ise 46 puanla dördüncü sırada yer aldı.
4 MAÇ BERABERE BİTTİ
Süper Lig'in 24. haftasında 4 müsabaka berabere sonuçlandı.
Üç karşılaşmayı ev sahibi, 2 müsabakayı ise konuk takımlar kazandı. 9 mücadelede toplam 18 gol kaydedildi.
SONUÇLAR
Süper Lig'in 24. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Başakşehir-Konyaspor: 2-0
Trabzonspor-Fatih Karagümrük: 3-1
Kasımpaşa-Rizespor: 0-3
Kocaelispor-Beşiktaş: 0-1
Göztepe-Eyüpspor: 0-0
Galatasaray-Alanyaspor: 3-1
Gençlerbirliği-Kayserispor: 0-0
Samsunspor-Gaziantep FK: 0-0
Antalyaspor-Fenerbahçe: 2-2
PUAN DURUMU
GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
7 Mart Cumartesi:
16.00 Başakşehir-Göztepe
20.00 Beşiktaş-Galatasaray
8 Mart Pazar:
13.30 Rizespor-Antalyaspor
13.30 Gaziantep FK-Fatih Karagümrük
16.00 Konyaspor-Kasımpaşa
20.00 Fenerbahçe-Samsunspor
9 Mart Pazartesi:
16.00 Eyüpspor-Kocaelispor
20.00 Kayserispor-Trabzonspor
20.00 Alanyaspor-Gençlerbirliği