Mauro Icardi'den göndermeli paylaşım

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Arjantinli yıldızın gülerken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşırken yazdığı not dikkat çekti.

Yayınlama Tarihi: 07.11.2025 17:08
  • Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
  • Icardi, kendi sorunlarını çözemeyen kişilerin tavsiyelerine kulak asmamak gerektiğini belirtti.
  • Paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü ve sarı-kırmızılı taraftarlar arasında tartışmalara yol açtı.

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Instagram hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

Icardi paylaşımında, kendilerine bile yetemeyenlerin tavsiyelerine kulak asmamak gerektiğini vurguladı.

"KENDİNE BİLE BAKAMAYANLARIN TAVSİYELERİNE KULAK ASMAYIN"

Arjantinli golcü paylaşımında, "Hatırlayın: Kendilerine bile bakamayanların tavsiyelerine asla uymayın. Unutmayın: Bazı insanlar kendi başlarına başarısız olurlar ama yine de size yol göstermek isterler." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli futbolcunun sözleri, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Mauro Icardi'nin paylaşımına anlam veremedi.

İşte o paylaşım...

