Mauro Icardi'den göndermeli paylaşım

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Instagram hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

Icardi paylaşımında, kendilerine bile yetemeyenlerin tavsiyelerine kulak asmamak gerektiğini vurguladı.

"KENDİNE BİLE BAKAMAYANLARIN TAVSİYELERİNE KULAK ASMAYIN"

Arjantinli golcü paylaşımında, "Hatırlayın: Kendilerine bile bakamayanların tavsiyelerine asla uymayın. Unutmayın: Bazı insanlar kendi başlarına başarısız olurlar ama yine de size yol göstermek isterler." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli futbolcunun sözleri, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Mauro Icardi'nin paylaşımına anlam veremedi.

İşte o paylaşım...