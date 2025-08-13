Mauro Icardi'den gündem değerlendirmesi

Süper Lig'in 2. haftasında 15 Ağustos Cuma günü Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Mauro Icardi, antrenman öncesinde kameraların karşısına çıkarak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"KAPTANLIK BANDINI MUSLERA'DAN ALMAK ÇOK BÜYÜK BİR GURUR"

Icardi, sözlerine şöyle başladı:

Yeni sezona başlıyoruz. Mutluyuz. Yıllar sonra kaptanlık bandını Muslera'dan almak çok büyük bir gurur. Bu kulübü her zaman gururla temsil ettim. Takım arkadaşlarıma yardımcı olabilmeye çalıştım.

"GALATASARAY'I ÇOK ÖZLEDİM"

"Ne zaman yüzde 100 hazır olacaksın?" sorusuna Icardi, şu yanıtı verdi:

1 aydır takımla antrenmana çıkıyorum. En kısa sürede ilk maçıma çıkmak istiyorum. Bu sezon birçok hedefimiz var. Yüksek seviyede mücadele etmek, tekrar şampiyon olmak istiyoruz. 3 sene üst üste şampiyon olduk, her şeyden önce bunu devam ettirmek istiyoruz. Galatasaray'ı çok özledim. Taraftarlarımızla bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum ve çalışıyorum.

"ONLAR ÇOK ÖZLENECEK"

Mertens ve Muslera hakkında Icardi, şu açıklamayı yaptı:

Atmosfer olarak Dries ve Nando çok özlenecek, önemli karakterlerdi, seviyorduk. Karizma sahibi yeni oyuncularımız da geliyor. Büyük bir aileyiz. Futbolun ötesinde dostluğumuz da var. Şampiyonlukları getiren de bu oldu aslında. Her gün beraber olduğumuz için bu aile ortamı başarı için en önemli şey.

"YENİ BİR MEYDAN OKUMAYDI"

"Geldiğinden bu yana Galatasaray'da ne değişti?" sorusunu Arjantinli isim, şöyle yanıtladı:

3 yıl önce geldiğimde bu benim için yeni bir meydan okumaydı. Şimdi geçmişe gururla bakıyorum, kulübe, insanlara, taraftarlara, çocuklara. Onlarla farklı bir bağ kurdum. Galatasaray aşkları arttı. Gurur duyuyorum, bana zevk veren bir şey bu. Benim için de gol atıp şampiyonluklar kazandırmam geri ödemem gereken bir borç...

"KENDİ KARARIDIR"

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye olası transferi hakkında Icardi, şu sözleri sarf etti:

Kerem... Futbol bu. Olur mu olmaz mı? Dün oynadı, Benfica'nın oyuncusu hala. Galatasaray için de çok önemli biriydi. Galatasaray ile birlikte büyüdü. Ona en iyi dileklerimi söyleyebilirim. Benim için değerli biri, seviyorum. Beraber geçirdiğimiz zaman kıymetliydi. Kariyerinde başarılar dilerim. Kariyeri ve milli takım içinse kendi kararıdır, yapabilir.

"MAÇ MAÇ GİDECEĞİZ"

Icardi, sözlerine şöyle devam etti:

Kulübün amacı kazanmaya devam etmek, 4. kez şampiyon olmak. Geldiğimden beri tek hedefimiz şampiyonluktu, Türkiye'nin en iyisi olmaktı, başardık. Şampiyonlar Ligi'nde en ileriye gideceğiz. Yeni formatta evde 4 maçımız olacak. Buraya gelecek takımlar ne kadar özel bir deneyim yaşayacaklarını biliyorlar. Bize yardımcı olacaktır bu. Her oyuncu en ileriye gitmek, kazanmak ister. Buna odaklanacağız. Maç maç gideceğiz.

"BERABER ÇOK KEYİF ALACAĞIMIZDAN EMİNİM"

Victor Osimhen hakkında konuşan Icardi, şunları dedi: