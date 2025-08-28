Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu paylaşımı

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Benfica’ya 1-0 mağlup oldu.
Karşılaşmada Benfica'ya galibiyeti getiren golü 35. dakikada Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
ICARDI'DEN PAYLAŞIM
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde elenmesinin ardından sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.
Arjantinli golcü, Galatasaray'dan eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile olan sevinç fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.