Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu paylaşımı

Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elenmesinin ardından sosyal medya Kerem Aktürkoğlu paylaşımı yaptı.

Yayınlama Tarihi: 28.08.2025 00:37
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Benfica’ya 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmada Benfica'ya galibiyeti getiren golü 35. dakikada Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

ICARDI'DEN PAYLAŞIM

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde elenmesinin ardından sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Arjantinli golcü, Galatasaray'dan eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile olan sevinç fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

