Mauro Icardi'den sevgilisine yarım milyonluk forma hediyesi

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, son dönemde saha dışıyla gündeme geliyor.

Wanda Nara ile evliliğini noktalayan Arjantinli golcü, sevgilisi China Suarez ile doludizgin bir aşk yaşıyor.

Son olarak Icardi, sevgilisi için 9 numaralı formasını kişiselleştirdi.

500 BİN LİRALIK DEĞERLİ TAŞLARI FORMAYA İŞLETTİ

9 numarasının altına 'China' yazdıran Icardi, 500 bin liralık değerli taşlarla formayı nakış gibi işletti.

Ad, numara ve Türk bayrağı logosunu taşla işleten Icardi'nin bu jesti karşısında China oldukça mutlu oldu.

STATTA YENİ FORMAYI GİYECEK

Galatasaray maçlarında da statta sevgilisine destek olmayı ihmal etmeyen Suarez, yeni formasıyla tribündeki yerini alacak.