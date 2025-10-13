Mauro Icardi'nin menajerinden yeni sözleşme için zam talebi

Galatasaray'da sözleşmesinin son yılında olan Mauro Icardi'nin geleceği merak konusu.

Sarı-kırmızılıların son dönemde kriz yaşadığı Arjantinli golcünün menajerinden, konuya dair flaş bir açıklama geldi.

MENAJERİ KONUŞTU

Mauro Icardi'nin kariyerine Galatasaray'da devam edip etmeyeceği merak edilirken Başkan Dursun Özbek, geçtiğimiz gün konuyla ilgili gelen soruya cevap vermiş ve "Yeni sözleşme yapılıp yapılmaması bugünün konu değil. Sezonun ortalarına doğru kulübün vereceği bir karardır." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Mauro Icardi'nin menajeri Elio Letterio Pino, Milliyet'e dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"AYNI MAAŞ İMKANSIZ OLUR"

Icardi'nin tek odağının Galatasaray olduğunu belirten Pino, yeni sözleşme için maaş zammı talep edeceklerini ima etti.

Icardi'nin menajeri, "Aynı maaş imkansız olur." ifadesini kullandı.

Böylece habere göre, Arjantinli golcünün, yeni kontrat için maaş zammı talep edeceği ortaya çıktı.

YÖNETİM KARARINI VERMEDİ

Yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sonrası sahalara dönen Mauro Icardi, şans bulduğu dönemde skor katkısı verse de fazla kilolarından henüz kurtulamadı.

Galatasaray'dan bonuslarla birlikte 10 milyon euro kazanan Mauro Icardi için yönetimin tavrı ise henüz netleşmedi.