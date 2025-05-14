Mauro Icardi'nin nişanlısı China Suarez'in Galatasaray şaşkınlığı

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Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez, ülkesinin basınından TV Publica'da Arjantinli golcü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Mauro Icardi'nin sakatlığının ardından sahalara geri dönmeye hazırlandığı ve ilişkileri için mesafe sorununun ortaya çıkacağı hatırlatılan China Suarez, bu yönde gelen sorunun ardından, "Bakacağız, bilmiyorum." yanıtını verdi.

"İNSANLARIN ONA OLAN İLGİSİ VE SEVGİSİ ÇOK FARKLI"

Mauro Icardi'nin sahalara geri dönmeyi çok istediğini söyleyen Suarez, "Onu çok tutkulu buluyorum." dedi.

Icardi ile birlikte daha önce Türkiye'ye gelen China Suarez, "Türkiye'de durum çılgınca! Icardi, bana anlatmıştı ama orada yaşamak, insanların ona olan ilgisi ve sevgisi, her şeye özen göstermelerini görmek çok farklı." ifadelerini kullandı.

"ICARDI'Yİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORLAR"

Türkiye'de kendisinin de çok iyi karşılandığını söyleyen China Suarez, "Tabii ki Icardi'nin kız arkadaşı olduğum için beni çok iyi karşıladılar ama onu sabırsızlıkla bekliyorlar. Umarım en kısa sürede oynamaya başlar." sözlerini sarf etti.