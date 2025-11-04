Mauro Icardi'nin yeni imajı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, Devler Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda Ajax'la karşılaşacak.

Maç öncesi son hazırlıklarını yapan sarı-kırmızılılarda, gerçekleştirilen idmanda Mauro Icardi'nin yeni tarzı dikkat çekti.

KESTİRDİ, BOYATTI...

Arjantinli golcünün saçlarını kestirerek, rengini tamamen sarıya boyattığı görüldü.

Icardi'nin Ajax maçı öncesi yeni tarzı, sosyal medyada da gündem oldu.

İşte Icardi'nin yeni tarzı...

BU SEZON 6 GOL ATTI

Öte yandan 2022 yılında kiralık, 2023 yılında da bonservisiyle transfer olan Mauro Icardi, burada geçirdiği süre boyunca Süper Lig’de 3 şampiyonluk yaşarken, 1’er kez de Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa’yı kazandı.

32 yaşındaki futbolcu, bu sezon hepsi Süper Lig’de olmak üzere toplam 6 kez gol sevinci yaşadı.