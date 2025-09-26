Mbaye Diagne, 1. Lig'de fırtına gibi esiyor

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Amedspor ile Sarıyerspor karşı karşıya geldi.
Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip Amedpsor, 2-0'lık skorla kazandı.
İlk yarısında gol olmayan maçta Amedspor'a galibiyeti getiren golleri 79. dakikada Mehmet Yeşil ve 90+6'da Mbaye Diagne kaydetti.
1. LİG'DE DIAGNE FIRTINASI
Sezon başında Türkiye'ye geri dönen Süper Lig'in eski gol kralı Diagne, takımıyla çıktığı son 4 maçta 6. golünü attı.
Amedspor'un bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği Mbaye Diagne, 1. Lig'deki gol sayısını 6'ya yükseltti.
SON 4 MAÇTA 6 GOL
Senegalli santrfor, bu süreçte takım arkadaşlarına 1 de asist yaptı.
Mbaye Diagne'nin Amedspor ile olan sözleşmesi 2027'de sona erecek.
Senegalli santrforun güncel piyasa değeri 1 milyon 200 bin euro.