Mbaye Diagne, 1. Lig'de fırtına gibi esiyor Amedspor, sahasında konuk ettiği Sarıyer'i Mehmet Yeşil ve Diagne'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Sezon başında Türkiye'ye geri dönen Diagne, son 4 maçta 6 gol attı.

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Amedspor ile Sarıyerspor karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip Amedpsor, 2-0'lık skorla kazandı. İlk yarısında gol olmayan maçta Amedspor'a galibiyeti getiren golleri 79. dakikada Mehmet Yeşil ve 90+6'da Mbaye Diagne kaydetti. 1. LİG'DE DIAGNE FIRTINASI Sezon başında Türkiye'ye geri dönen Süper Lig'in eski gol kralı Diagne, takımıyla çıktığı son 4 maçta 6. golünü attı. Amedspor'un bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği Mbaye Diagne, 1. Lig'deki gol sayısını 6'ya yükseltti. SON 4 MAÇTA 6 GOL Senegalli santrfor, bu süreçte takım arkadaşlarına 1 de asist yaptı. Mbaye Diagne'nin Amedspor ile olan sözleşmesi 2027'de sona erecek. Senegalli santrforun güncel piyasa değeri 1 milyon 200 bin euro.

