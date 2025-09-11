Mbaye Diagne'den iddialı sözler!

Yaz transfer döneminde 1. Lig takımı Amed Sportif Faaliyetler'in yolunu tutan Mbaye Diagne önemli açıklamalarda bulundu.

BeIN Sports'a röportaj veren 33 yaşındaki Senegalli futbolcu, birçok konu hakkında konuştu.

"40 MİLYON EURO OLURDU"

Diagne sözlerine şu şekilde başladı:

Bugün 26 yaşında birisi olarak aynı performansla transfer olsaydım, tahminimce 40 milyon euro civarında bir transfer olurdu. O dönemde beni Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi büyük takımlar da istediler. Ancak ben Galatasaray'ı seçtim, Galatasaray'ı çok seviyordum.

ICARDI VE OSIMHEN

Galatasaray'ın yıldızları Mauro Icardi ve Victor Osimhen hakkında Diagne, şunları dedi:

Icardi ve Osimhen, birbirinden çok farklı oyuncular. Osimhen'e baktığımda benim gibi büyük bir oyuncu. Çok koşuyor, çok skor kaydediyor ve çok iyi zıplıyor. Galatasaray hem Şampiyonlar Ligi hem Süper Lig'de mücadele veriyor. Bu iki oyuncuya da ihtiyaçları var.

FATİH TERİM

Eski hocası Fatih Terim ile ilgili de konuşan Diagne, şu sözleri sarf etti:

Fatih Terim benim için bir baba figürü. Galatasaray'a olan transferimde bana çok inandı. Onu çok seviyorum ve Tanrı'nın ona 100 yıl daha ömür vermesi için dua ediyorum.

DIAGNE'NİN PERFORMANSI

Amed Sportif Faaliyetler'e transferinden sonra 3 maçta süre bulan Diagne, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.