Mecnun Otyakmaz: Hakemlerin adları açıklanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları sonrası gazetecilerle bir araya gelerek kısa bir açıklama yaptı.

'Kurullarda ve özellikle MHK içinde bir araştırma var mı?' sorusuna Mecnun Otyakmaz, "Şu anda hakemlerle başladık. TFF'nin tüm birimlerinde de aşama aşama bu konuda detaylı bir şekilde araştırmalar devam edecek." cevabını verdi.

"DİSİPLİN SEVKLERİNDE AÇIKLAYACAĞIZ"

Otyakmaz, "Bahis üzerine yapılan araştırma hakemler üzerinde. Detaylı tespitler, detaylı raporlar ilerleyen günlerde netleşecek." cevabını verdi.

Otyakmaz, hakemlerin isimlerinin açıklanacaklarını belirterek, "TFF Hukuk Kurulu, bahis oynayan hakemlerle ilgili dosyayı PFDK'ya sunduğu zaman hakemlerin adları TFF'nin resmi internet sitesinde Disiplin Sevkleri başlığı altında açıklanacak." ifadelerini kullandı.