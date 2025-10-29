Mehmet Altıparmak: Hedefimiz play-off

1. Lig’in 12. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı.

Koşu ile başlayan antrenman, ısınma çalışmaları ile devam etti.

Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştiren kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı.

"BİR TANE SİVASSPOR VAR, BAŞKA SİVASSPOR YOK"

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Altıparmak, bir önceki teknik direktör Osman Zeki Korkmaz’a emeklerinden dolayı teşekkür ederek sözlerine başladı.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Türkiye'nin en büyük camialarından birine geldik, bunun için de çok mutluyuz. Sezon başında çalışan Osman hocamıza teşekkür ediyoruz, burada çok güzel işler yapmışlar. Bu bir bayrak değişimidir, bazen futbolda böyle şeyler olur. Bugün itibarıyla çalışmalarına başlıyoruz. Burada bir hedefimiz var, öncelikle takımı bulunduğu bölgeden bir an önce yukarı çıkarmak istiyoruz. Bunun için de çok çalışmamız gerekiyor. Oyuncularımızla da bir toplantı yaptık, gereken şeyleri söyledik. Bundan sonra yapacağımız tek şey çok fazla konuşmayacağız, çok çalışacağız. Bu çalışmanın sonunda da Sivasspor'u hak ettiği yere taşımak bizim en büyük amacımız ama şu anda yapacağımız tek şey birlik ve beraberlik içinde olmak. Küskünler var, takımın bulunduğu ortamdan dolayı maça gelmeyenler var, dışarıdan bizi çok destekleyen ama maça gelmeyenler var, artık bunları bırakalım. Bir tane Sivasspor var, başka Sivasspor yok. Sivasspor'un etrafında toplanalım ve hedefimize hep beraber ilerleyelim. Bizler işimizden dolayı bütün maçları seyrediyoruz. Sivasspor 4-5 bin kişiye oynamaz. 27 bin kişilik stadımız varsa bunu dolduran bir taraftarımız var zaten. Bunu da bir anda beklemiyoruz. Biz başarıyı elde ettikçe onların da geleceğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"SİVASSPOR'A ŞU ANDA BULUNDUĞU YER YAKIŞMIYOR"

Bir basın mensubunun 'Kısa vadede hedefleriniz nedir?' sorusuna Altıparmak, "Bir an önce bu alt sıralardan çıkmak ve birinci hedefimiz olan play-off potasına ve oraya yaklaşmak. Özellikle devre arasına kadarki ilk hedefimiz bu. Çünkü Sivasspor'a şu anda bulunduğu yer yakışmıyor. Bir an önce futbol oynamamız lazım. Bizim birinci amacımız bu. Herkesi eğer tribünlere çekmek istiyorsak önce futbol olarak sonra puan olarak taraftarlarımıza bunu ispatlamamız lazım. Ondan sonra da onları yanımızda göreceğiz. Ama birinci önceliğimiz biraz daha önde oynayan, biraz daha hücum eden, hücum gücü daha yüksek bir takım izletmek. İnşallah bunu başaracağız. Öncelikle hedefimiz play-off potası sonrasında da ikinci hedefimiz, büyük hedefimize gideceğiz" cevabını verdi.

"TAKIM ZORLU BİR SÜREÇTEN ÇIKTI"

Hafta sonu oynanacak Ümraniyespor maçına galibiyet için çıkacaklarını dile getiren 56 yaşındaki teknik direktör, "Takım zorlu bir süreçten çıktı. Şimdi önümüzde hem Ümraniyespor hem de Manisa FK maçı var. Sonrasında da milli takım arası var. Bizim için en önemli şey bu. Milli takım arasında da sakat oyuncularımız, daha hazır olmayan oyuncular var. Bunlarla alakalı çalışmaları yapacağız. Bu anlamda 2 tane çok önemli maçımız var ama birincisi Ümraniyespor maçı. Biz kimle nerede oynarsak oynayalım birinci hedefimiz galip gelmek. Bunun için oynayacağız" şeklinde konuştu.