Mehmet Can Aydın: Trabzonspor büyük bir kulüp

İHA Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da yeni transferlerden 21 yaşındaki sağ bek Mehmet Can Aydın, antrenman öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trabzonspor'a savaşmaya ve formayı almaya geldiğini belirten Aydın, şunları dedi: Genç oyuncuyum, genç oyuncuların oynaması lazım. Larsen'de çok iyi bir oyuncu ama buraya savaşmaya geldim. Formayı almaya geldim. Şu an iyi gidiyor. İnşallah böyle devam edecek. Almanya'da futbol kalitesi çok yüksek ama Türkiye'de son yıllarda yükseldi. Sahada çok fark hissetmiyoruz. Rakiplerimiz de çok iyi. Beşiktaş'a karşı oynadık. Rebic benim tarafımda oynadı. Türkiye'de de kalite yükseldi, çok fark hissetmiyorum. "Trabzonspor büyük bir kulüp" Kiralık olarak Trabzonspor'a geldiğini ancak kendisini Trabzonspor'a ait hisettiğini belirten genç futbolcu, şu ifadeleri kullandı: Trabzonspor büyük bir kulüp, burada olmaktan çok mutluyum. Elbette Trabzonspor isterse burada devam etmeyi düşünüyorum. "Beşiktaş karşısında çok iyi maç çıkardık" Teknik Direktör Nenad Bjelica'nın Beşiktaş maçı sonrası kendisine sarılmasıyla ilgili olarak ise Mehmet Can Aydın, şu şekilde konuştu: Hocama minnettarım bana güvendiği ve şans verdiği için. Her şey iyi gidiyor. İyi oynuyoruz. Planlarımız iyi gidiyor. Beşiktaş karşısında çok iyi maç çıkardık. Böyle çalışmaya devam etmemiz lazım. "Son iki sezondur sağ bek oynuyorum" Son iki sezondur sağ bek oynadığını belirten 21 yaşındaki oyuncu, şunları dedi: Son iki sezondur sağ bek oynuyorum. Schalke'de forvet oynuyordum. Her oyuncudan bir şeyler öğrenebilirsiniz. Antrenmanlarda da takım arkadaşım Larsen'den bir şeyler öğrenebilirim. Hocam bana nerede görev verirse elimden gelen katkıyı vermeye çalışırım. Bir isim söyleyemem örnek aldığım ama bir çok oyuncuya bakıyorum ve bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. "Çok iyi çalışıyoruz" Takıma katkı sağladığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Mehmet Can, şu şekilde konuştu: Son haftalarda takıma çok iyi transferler yaptık ve iyi oynuyoruz. Çok iyi çalışıyoruz. Takım içinde Abdulkadir Ömür, Eren Elmalı ve Uğurcan Çakır'ı Milli Takım'dan tanıyordum. Trabzonspor süreci benim için zor olmadı, bana çok yardımcı oldular. "En büyük hayalim bir gün Milli Takım için oynamaktır" "Her Türk oyuncusunun hayali Milli Takım'da oynamaktır" diyen genç oyuncu, şunları dedi: Bunun için çalışmaya devam edeceğim. Benim işim şuan çalışmak. Benim de en büyük hayalim bir gün Milli Takım için oynamaktır. "İyi bir uyum yakaladık diyebilirim" Edin Vısca'nın, saha için kendisine çok yardımcı olduğunu belirten Mehmet Can Aydın, şu ifadeleri kullandı: Bana çok yardımcı oluyor. İyi bir uyum yakaladık diyebilirim. Pepe de çok iyi bir oyuncu, onunla çok oynamadım. Antrenmanda da oynamadık. Onunla oynamak çok büyük bir gurur olabilir. "Trabzonspor onlarsız olmaz, bizim için çok önemliler" Schalke'den geldiğini ve orada taraftarlarının belki de Almanya'nın bir numarası olduğunu vurgulayan Aydın, şu açıklamayı yaptı: Trabzonspor'un taraftarı başka. Onlar bizi seviyor ve saygı duyuyor. Biz de onları seviyoruz. Trabzonspor onlarsız olmaz, bizim için çok önemliler. İnşallah böyle devam ederiz. "Burada futbol ve hayat benim için çok güzel" Almanya'da en iyi arkadaşlarının Trabzonlu olduğunu belirten Mehmet Can Aydın, sözlerini şöyle noktaladı: Ben sakinliği seven bir insanım. İstanbul benim için zor olur. Ailem de burayı seviyor. Gelmek istiyorlar buraya. Burada futbol ve hayat benim için çok güzel. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

