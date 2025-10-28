Mehmet Demirkol: Liglerin hemen durdurulması lazım

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 152 hakemin aktif bir şekilde bahis oynadığını duyurdu.

Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371’inin bahis hesabının olduğunu, 152’sininse aktif şekilde bahis oynadığını belirtmişti.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, arka arkaya açıklamalarla bahis oynayan hakem tespitinden memnun olduklarını belirterek bu hakemlerin kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.

İstanbul Başsavcılığı da TFF Başkanı'nın açıklamasının ihbar niteliğinde olduğunu belirterek konuya ilişkin soruşturmanın derinleştirileceğini duyurdu.

"HACIOSMANOĞLU İYİ YAPTI"

Socrates spor dergisinin YouTube kanalında konuşan futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, böyle bir ortamda ‘liglerin durdurulması’ gerektiğini belirterek şunları söyledi:

Eğer kendi hesabıyla giren bu kadarsa yakının hesabıyla oynayan sayısı çok daha fazladır. İllegal oynayan da çok daha fazladır. Bu muhakemeden yoksunsa adam…



Hacıosmanoğlu iyi ki yaptı bir yandan da pimini çekip attı… Akşam maç oynanacak, lig nasıl devam edecek? Hiç böyle bir şeye bulaşmamış bir hakemsin maça nasıl çıkacaksın? Verdiğin her karar bunun altında kalabilir."

"LİGLERİN DURDURULMASI LAZIM"