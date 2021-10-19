Mehmet Demirkol'dan Ali Koç ve Mesut Özil'e sert sözler

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından havalimanında megafonla taraftara seslenen Başkan Ali Koç ve Mesut Özil'e sert sözlerle yüklendi.

Socrates YouTube kanalında yayınlanan "Karşı Karşıya" programında Trabzonspor'un 3-1 kazandığı Fenerbahçe maçını değerlendiren spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve takım kaptanı Mesut Özil hakkında açıklamalarda bulundu.

"KÖTÜ BİR OPERASYONDU"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplanan taraftarlara çağrısını ve sözlerini de yorumlayan Demirkol, "Çok kötü bir operasyondu." ifadelerini kullandı.

"GÖZLERİME İNANAMADIM"

Demirkol, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından Başkan Ali Koç'un Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplanan taraftarlara megafonla hitap ettiği görüntüler için "Fanatikçe ve başkanlık ağırlığının dışında." ifadelerini kullanırken "Gözlerime inanamadım. Elde megafon havaalanında.. Kime ne faydası var. Çok kötü yöneticilik maalesef. Ağırlık böyle konmaz." diye konuştu.

"YANLIŞLARIN ÜSTÜNÜ KAPATIYORLAR"

Demirkol, yaratılan ortamın Fenerbahçe'ye üç büyük zararı olduğunu vurgulayarak konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu kadro bundan pozitif bir enerji devşiremez. Öyle bir kadro değil bu. Öyle olacak Volkan Demirelli, Ozan Tufanlı kadrolar bile bunu yapamadı. İkinci olarak futbol yanlışlarının üstünü kapatıyor bunlar. Üçüncü olarak bunun geri kalan yani Fenerbahçe'nin dışında kalan faktörlere etkisi sarı-lacivertlilerin lehine olmaz. Hakemler diş biler. Organizasyon da diş biler. Başta bir iki hafta idare ederler. Daha sonra terse döner iş."





"MESUT ÖZİL'İN KİTLELERE HİTAP EDECEĞİ BİR YETENEĞİ YOK"

Mesut Özil hakkında da konuşan Mehmet Demirkol, "Hiçbir şey oynamayan Mesut Özil'e megafonun bırakılması doğru değil. Mesut'un kitlelere hitap edecek bir yeteneği yok. Baştan sona fiyasko." dedi.