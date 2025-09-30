Memik Yılmaz, takımın performansından memnun

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, takımlarının Süper Lig'de sergilediği performanstan memnun olduğunu belirtti.

Yılmaz, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, görevdeki üçüncü sezonunu yaşadığını, kurulan kadro kalitesinden memnun olduğunu ifade etti.

"YAŞADIĞIMIZ ZORLUKLARI HERKES BİLİYOR"

Genç ve potansiyelli oyuncuların yanı sıra doğru bir kadro planlaması yapmayı öncelediklerini, imkanlar dahilinde iyi bir takım kurduklarını dile getiren Yılmaz, "Deprem sürecinden bu yana yaşadığımız zorlukları herkes biliyor. Ancak Gaziantep şehri, bu süreçte dahi dimdik ayakta durarak zorluklara başa çıkmayı başardı. Gelinen noktada kadromuza baktığımızda tüm Türkiye'nin belki de örnek gösterebileceği bir yapı oluşturduk." ifadelerini kullandı.

"GALİBİYETİ KAÇIRAN TAKIM OLDUK"

Teknik direktör Burak Yılmaz'ın, ilk iki maçını kaybetmiş, beklentilerin altında kalmış bir takıma geldiğini, sonrasında oynattığı futbol ve aldığı skorlarla başarı elde ettiğine değinen Memik Yılmaz, şunları kaydetti:

Son iki haftada oynanan Trabzonspor ve Samsunspor maçlarına da baktığımızda mutlak galibiyeti kaçıran takım olduk. Böylesine güçlü takımların olduğu bir ligde mücadele ederken, 5 maç üst üste kaybetmemenin çok zor elde edilen bir başarı olduğunu düşünüyorum. Ancak Gaziantep şehri her dalda olduğu gibi futbolda da her geçen gün üzerine koyarak devam edecektir, taraftarlarımız bizlere inansın ve güvensin.

"MÜSAADE ETMEDİK, ETMEYECEĞİZ"

Başkan Yılmaz, Trabzonspor ve Samsunspor maçlarının ardından kamuoyunu meşgul eden açıklamalardan üzüntü duyduklarını belirterek, şunları aktardı:

Bizler sadece sahada kalmaya çalışan, futbolun güzellikleriyle anılmaya çalışan bir mantaliteye sahip bir yönetim yapısındayız. Ancak özellikle son iki maçın ardından yapılan algı operasyonları bizleri derinden üzüyor. Üstelik son iki maçın hakem kararları incelendiğinde bir çok pozisyonda bizim aleyhimize hata yapıldığı ortaya çıkıyor. (Samsunspor maçı) Sanki biz hakem sayesinde puan almışız algısı yapılmaya çalışıldı. Ancak o maçı izleyen herkes, daha iyi bir oyunla mutlak galibiyeti kaçıran tarafın Gaziantep FK olduğunu çok net söyleyebiliyor. Biz sahada kalmaya çalıştıkça, saha dışına taşınmaya çalışan açıklamaları talihsizlik olarak değerlendiriyoruz. Ancak kimse bizim başarımızı, oynadığımız futbolu ve teknik heyet ile oyuncularımızın başarısına da gölge düşüremez. Bizler buna hiçbir zaman müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

"SONUNDA KAZANAN GAZİANTEP OLACAKTIR"

Burak Yılmaz'ın takıma başka bir kimlik kazandırdığını ve 1 aylık kısa sürede önemli dokunuşlar yaptığını anlatan Memik Yılmaz, "Futbolcu döneminde ülkemizin en önemli forvetlerinden olan Burak Yılmaz'ın, inşallah teknik adam olarak da bu ülkenin en büyük değerlerinden biri olacağına gönülden inanıyorum. İnşallah bu birlikteliğimizin sonunda kazanan Gaziantep olacaktır. Bizler yönetimimiz olarak tüm futbolcularımıza, hocalarımıza ve her bir bireyimize sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.