Merih Demiral: Kimin arasında sıkıntı olmuş, yok öyle bir şey

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde İspanya, Bulgaristan ve

Gürcistan ile E Grubu'nda mücadele edecek.

Ay-yıldızlı takım, ilk maçında 4 Eylül Perşembe günü Gürcistan'a konuk olacak. Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.

Milli futbolcu Merih Demiral, Gürcistan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"SAHADA CEVAP VERECEĞİZ"

Merih, "Moralimiz çok iyi. Hepimiz çok iyi anlaşıyoruz. Burada olmaktan çok mutluyuz. Çok hazır durumdayız. Çok eğleniyoruz birlikte olmaktan dolayı.

Burada olmak hepimiz için büyük şans. En iyi şekilde sahada cevap vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIMDA SORUN YOK"

Gürcistan basınından gelen "İki futbolcu arasında sıkıntı olmuş. Ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Merih Demiral, "Sorunuzu tam anlamadım. Kimin arasında sorun çıkmış? Onlar herhalde öyle hayal ediyor. Kimsenin arasında bir sıkıntı yok. Hazırız. Yarın da bunu göstereceğimize eminim." şeklinde cevap verdi.

"DÜNYA KUPASI ŞANSIMIZ VAR"

Son derece hazır olduklarını belirten Merih şunları kaydetti: