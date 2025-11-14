Merih Demiral yaptığı bozkurt işaretiyle ilgili konuştu

A Milli Takımımız, 2 Temmuz’da, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda karşılaştığı Avusturya’yı 2-1 mağlup etmişti.

Mücadelede iki gol atarak galibiyeti getiren ve maçın yıldızı olan Merih Demiral, gol sonrası "Bozkurt" işareti ile tribünleri selamlamıştı.

Siyasi sembol kullandığı gerekçesiyle Merih Demiral’a, UEFA tarafından 2 maç ceza verilmişti.

A Milli Takımımızın başarılı stoperi Merih Demiral, verdiği röportajda konuya değindi.

"YANLIŞ YERE ÇEKENLER OLDU AMA HİÇBİR ZAMAN ÖYLE BİR DÜŞÜNCEMİZ OLMADI"

Merih Demiral, Avusturya maçında attığı golden sonra bozkurt işaretiyle sevindiği fotoğraf hakkında ise şöyle konuştu:

"Bu fotoğraf tarihe geçen bir fotoğraf. O yüzden çok mutluyum. Bu simgenin daha iyi anlaşılmasına da vesile oldum. Çünkü bu işaret, ülkemizin işareti, bizim işaretimiz. O yüzden bunun daha iyi anlaşılmasına, daha aktarılmasına vesile olduğumu düşünüyorum. Bunu yanlış yere çekenler de oldu, özellikle Avrupa'da. Ama hiçbir zaman öyle bir düşüncemiz olmadı. Özellikle bizim insanımızın bunu çok iyi anladığını düşünüyorum. Çok mutlu ve gururluyum. Tarihe geçen ve yıllarca unutulmayacak bir fotoğraf. İlk golde aklımdan çıkmıştı. İkinci golde de sevinci yapıyorum, tribünlere gidiyorum, bunu yapmam bir salisede falan aklıma geldi.

"AVRUPA'DA ÇOK KÖTÜ YÖNE ÇEKİLECEĞİ AKLIMIN UCUNDAN GEÇMEDİ"