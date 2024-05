ensonhaber.com

Sezon başında 16.6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İtalyan ekibi Atalanta'dan Suudi Arabistan takımı Al Ahli'nin yolunu tutan Merih Demirel, çarpıcı açıklamalara imza attı.

Al Ahli'de yıllık 12 milyon euro kazanan 26 yaşındaki isim, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'den ayrılık sürecini, Suudi Arabistan'a transferini, EURO 2024'e ilişkin beklentilerini ve gelecek hedeflerini anlattı.

"Juventus'ta bana tecrübe aktardılar"

Juventus dönemi hakkında TRT Spor'a konuşan Merih Demiral, şunları dedi:

Juventus'taki ilk zamanlarımda Higuain ve Cristiano Ronaldo'ya sert müdahalelerim oldu. Sağ olsun onlar çok profesyonellerdi, bana kızmadılar. Hiçbir sıkıntı yaratmadılar. Her an benimle konuştular, tecrübelerini aktardılar.

"Suudi Arabistan'a gelmeden önce Ronaldo ile konuştum"

Merih Demiral, Suudi Arabistan'a giderken Cristiano Ronaldo ile konuştuğunu söyledi.

"Atalanta'dan ayrılma sebebim Gasperini"

Atalanta'dan ayrılma sebebi ile ilgili ise savunma oyuncusu, şöyle konuştu:

"Ronaldo ile karşılıklı oynamak zor"

Demiral, Ronaldo'ya karşı oynamanın zor olduğunu belirtti.

"Fenerbahçe, Bonucci'den daha fazla yararlanabilirdi"

Eski takım arkadaşı Leonardo Bonucci hakkında Merih Demiral, şu sözleri sarf etti:

"Saçımı hiç uzatmayı düşünmüyorum"

Milli futbolcu, saçını uzatmayacağını ifade etti.

"Fenerbahçe benim içimde her zaman bir yara, içimde bir ukte olarak kaldı"

Fenerbahçe'de geçirdiği dönem hakkında Merih Demiral, şöyle konuştu:

Fenerbahçe benim içimde her zaman bir yara, içimde bir ukte olarak kaldı. Çünkü hem Fenerbahçe benden yararlanamadı hem de ben Fenerbahçe'den yararlanamadım. O zamanlar benim çok büyük hayallerim vardı. Şükrü Saraçoğlu'nda oynamak istiyordum. Böyle bir karar almak zorunda kaldım. Bu benim için çok iyi bir karar oldu, kendime Portekiz'de çok şey kattım. Her Türk gencinin hayallerinden birini gerçekleştirdim. Ama Fenerbahçe kalbimde çok büyük yara. O süreç kimsenin istediği gibi olmadı. Bazı şahıslar buna engel oldu. Ayrılmamla ilgili Fenerbahçe ile bir süreç yoktu, şahıslarla ilgili bir süreç vardı. Çünkü o zaman ki şahıslar çok büyük etken oldu. Değişik şeyler yaptılar. Çok da konuşmamak lazım. Siz anladınız...

"Firmino ve Mahrez'le Türkiye'yi konuşuyoruz"

Demiral, takım arkadaşları Roberto Firmino ve Riyad Mahrez'le Türkiye ile ilgili konuştuklarını söyledi.

Geçen gün Firmino ile aramızda bir diyalog geçti. Çok fazla 'Come to Fenerbahçe, come to Galatasaray' diye mesaj atanlar oluyormuş. Hep bana mesaj atıyorlar diyordu Firmino. Mahrez'le de geçiyor arada öyle konuşmalarımız. Türkiye'deki takımları biliyorlar. Transfer dönemlerinde hep bana mesaj geldiklerini söylüyorlar. Ben de onlara 'Türkiye'de 1 sene oynamanız lazım' diye takılıyorum. Türkiye'ye bakış açıları iyi. Türkiye'yi güzel ülke olarak görüyorlar.