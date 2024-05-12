Merih Demiral'dan Fenerbahçe sözleri Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de top koşturan Merih Demiral, "Fenerbahçe benim içimde her zaman bir yara, içimde bir ukte olarak kaldı. Çünkü hem Fenerbahçe benden yararlanamadı hem de ben Fenerbahçe'den yararlanamadım" dedi.

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ensonhaber.com

Sezon başında 16.6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İtalyan ekibi Atalanta'dan Suudi Arabistan takımı Al Ahli'nin yolunu tutan Merih Demirel, çarpıcı açıklamalara imza attı.

Al Ahli'de yıllık 12 milyon euro kazanan 26 yaşındaki isim, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'den ayrılık sürecini, Suudi Arabistan'a transferini, EURO 2024'e ilişkin beklentilerini ve gelecek hedeflerini anlattı.

"Juventus'ta bana tecrübe aktardılar"

Juventus dönemi hakkında TRT Spor'a konuşan Merih Demiral, şunları dedi:

Juventus'taki ilk zamanlarımda Higuain ve Cristiano Ronaldo'ya sert müdahalelerim oldu. Sağ olsun onlar çok profesyonellerdi, bana kızmadılar. Hiçbir sıkıntı yaratmadılar. Her an benimle konuştular, tecrübelerini aktardılar.

"Suudi Arabistan'a gelmeden önce Ronaldo ile konuştum"

Merih Demiral, Suudi Arabistan'a giderken Cristiano Ronaldo ile konuştuğunu söyledi.

Arabistan Ligi'ne transfer sürecim hızlı gelişti. Buraya transfer olacağımı hiç beklemiyordum. Hocamızın çok etkisi oldu. Onunla konuşunca ikna oldum. Projeyi anlattılar, buranın ne kadar gelişeceğini dile getirdiler. Gayet mutluyum, yeni bir deneyim oluyor. İnşallah uzun süre boyunca burada kalırım...Gelmeden önce Ronaldo ile konuştum. Buraya gelmemde onun etkisi çok oldu. O herkese yol açtı. Çok büyük futbolcular geliyor ve bence daha da çok gelecek. Ben de onların arasında olduğum için şanslıyım.

"Atalanta'dan ayrılma sebebim Gasperini"

Atalanta'dan ayrılma sebebi ile ilgili ise savunma oyuncusu, şöyle konuştu:

Atalanta'dan ayrılma sebebim Gasperini ile yaşadığım sorunlardı.

"Ronaldo ile karşılıklı oynamak zor"

Demiral, Ronaldo'ya karşı oynamanın zor olduğunu belirtti.

Ronaldo ile sık sık karşı karşıya geldik. Juventus'tan sonra milli takımda da karşılıklı oynadık, şimdi de burada karşılıklı oynuyoruz. Ronaldo ile karşılıklı oynamak zor... Zorluğun yanında böyle büyük futbolcularla oynamak güzel. Herkese nasip olmuyor. Gayet fit durumda o da. Allah'tan iyi defans yaptık da maç içerisinde çok fazla etki gösteremedi. Ronaldo'ya karşı oynamak her zaman güzel bir duygu. Avrupa Şampiyonası'nda da inşallah karşılıklı oynayacağız.

"Fenerbahçe, Bonucci'den daha fazla yararlanabilirdi"

Eski takım arkadaşı Leonardo Bonucci hakkında Merih Demiral, şu sözleri sarf etti:

Bence Fenerbahçe, Bonucci'den daha fazla yararlanabilirdi. Bonucci gerçekten hem saha içi hem saha dışında gerçek bir karakter. Tecrübelerinden yararlanmak herkese nasip olmaz. Bonucci'nin saha içi ve dışında futbolculara ne kadar etki ettiğini görebiliyordum. O yüzden Fenerbahçe daha farklı yararlanabilirdi ondan.

"Saçımı hiç uzatmayı düşünmüyorum"

Milli futbolcu, saçını uzatmayacağını ifade etti.

Fenerbahçe A takımına çıktığımda saçımı sıfıra vuruyordum. Volkan Demirel ve Mehmet Topal bana takılıyordu, 'Stam' diyorlardı. O zamandan beri saçımı ne zaman sıfıra vursam kendimi daha iyi hissediyordum. Futbola daha odaklanmış hissediyordum. Şu anda da öyle. Saçımı hiç uzatmayı düşünmüyorum. Bıyık uzattım, bıyıkla şu an kendimi iyi hissediyorum. Yeni bir imaj ve farklılık olsun istedim.

"Fenerbahçe benim içimde her zaman bir yara, içimde bir ukte olarak kaldı"

Fenerbahçe'de geçirdiği dönem hakkında Merih Demiral, şöyle konuştu:

Fenerbahçe benim içimde her zaman bir yara, içimde bir ukte olarak kaldı. Çünkü hem Fenerbahçe benden yararlanamadı hem de ben Fenerbahçe'den yararlanamadım. O zamanlar benim çok büyük hayallerim vardı. Şükrü Saraçoğlu'nda oynamak istiyordum. Böyle bir karar almak zorunda kaldım. Bu benim için çok iyi bir karar oldu, kendime Portekiz'de çok şey kattım. Her Türk gencinin hayallerinden birini gerçekleştirdim. Ama Fenerbahçe kalbimde çok büyük yara. O süreç kimsenin istediği gibi olmadı. Bazı şahıslar buna engel oldu. Ayrılmamla ilgili Fenerbahçe ile bir süreç yoktu, şahıslarla ilgili bir süreç vardı. Çünkü o zaman ki şahıslar çok büyük etken oldu. Değişik şeyler yaptılar. Çok da konuşmamak lazım. Siz anladınız...

"Firmino ve Mahrez'le Türkiye'yi konuşuyoruz"

Demiral, takım arkadaşları Roberto Firmino ve Riyad Mahrez'le Türkiye ile ilgili konuştuklarını söyledi.