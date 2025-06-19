Mert Günok: Hedefim Beşiktaş ile ligi kazanmak

2021 yılında 1.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Başakşehir'den Beşiktaş'a transfer olan Mert Günok, önemli açıklamalara imza attı.

Siyah-beyazlı takımda 2 Süper Kupa bir de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan 36 yaşındaki, Kafa Sports'un programında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"SOLSKJAER POZİTİF BİR İNSAN"

Beşiktaş'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer hakkında konuşan Mert Günok, şu ifadeleri kullandı:

Ole Gunnar Solskjaer, herkesin de gördüğü gibi pozitif bir insan. Türkiye'de bu durum bazen hor görülebiliyor. Bizim insanımıza farklı gelen bir yapı; sürekli mutlu görünmek, gülümsemek. Berabere kaldığımız veya mağlup olduğumuz maçlardan sonra bunun çokça konusu olmuştur diye düşünüyorum. Solskjaer, kendi kişiliğini her zaman bizlere de yansıtıyor. Pozitif bir kişilik.

"HER KUPAYI KAZANMAK HEM HAYALİM HEM HEDEFİM"

Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluğu kazanmak istediğini belirten tecrübeli eldiven, şunları dedi:

Beşiktaş forması altında, hangi kupa olursa olsun, her kupayı kazanmak hem hayalim hem de hedefim. Almadığımız lig şampiyonluğu kaldı. Onu da inşallah seneye alacağız.

"DERBİLERİ ŞAMPİYONLUĞA GİDERKEN KAZANMAK İSTİYORUM"

Derbi maçları hakkında fikirlerini açıklayan Mert, şu sözleri sarf etti: