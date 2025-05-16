Mert Hakan Yandaş, taburcu oldu!
DHA

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

20 günü aşkın süredir hastanede bulunan oyuncunun tedavisine 15 gün boyunca, özel doktor kontrolünde Samandıra Tesislerinde ve evde devam edileceği öğrenildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Mert Hakan Yandaş’ın milyonda bir görülen nadir bir enfeksiyon geçirdiği belirtilmişti.

Virüs kaynaklı bu rahatsızlık nedeniyle uzun süre tedavi altında kalan futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

YENİ SEZON HAZIRLIKLARINA KATILACAK

Mert Hakan’ın 1 Temmuz’da başlayacak yeni sezon hazırlıklarına takımla birlikte katılması planlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Emre Çalışkan
Editor