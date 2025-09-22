Mert Hakan Yandaş'ın kullandığı oy tüzüğe aykırı çıktı

Dün Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Geçerli 24 bin 393 oyun 12 bin 325'ini alarak Ali Koç'a karşı üstünlük kuran Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı oldu.

OY KULLANMASI TÜZÜĞE AYKIRI ÇIKTI

Fenerbahçe Futbol A Takımı Kaptanı Mert Hakan Yandaş da, dün başkanlık seçimi için oyunu kullanmıştı.

Mert Hakan'ın kongrede bulunmasının etik kısmı tartışmalara neden olurken seçimde oy kullanmasının tüzüğe de aykırı olduğu ortaya çıktı.

YÜKSEK DİVAN KURULU ARAŞTIRMA BAŞLATTI

Buna göre Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, Mert Hakan Yandaş'ın genel kurula nasıl alındığıyla ilgili görevliler ile Yönetim Kurulu'dan izahat istedi ve olayı araştırmaya başladı.

Fenerbahçe Kulübü Tüzüğü'nün ilgili maddesi 15/6'da, " Fenerbahçe'nin aktif olarak faaliyet gösterdiği spor dallarında, amatör/ profesyonel olarak yarışma/ müsabakalara katılan, aktif spor yaşamı içerisinde olan üye; Kulüpte seçme ve seçilme hakkını kullanamayacaktır. " ibarelerinin yer aldığı ortaya çıktı.