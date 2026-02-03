Mert Hakan Yandaş'ın tutukluluk hali sürecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın aylık tutukluluk incelemesi, Sulh Ceza Hakimliği tarafından değerlendirildi.

Hakimlik, Yandaş’ın tutukluluğuna devam edilmesine karar verdi.

Futbolcunun avukatları ve yetkililer, kararın ardından bir açıklama yapmadı.

Mert Hakan Yandaş, soruşturma süresince adli kontrol altında bulunmaya devam edecek.

Sürecin ilerleyişi önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

NELER OLMUŞTU?

Futbolda bahis soruşturması, Türkiye Futbol Federasyonu’nun yasa dışı bahisle ilgilenen isimleri açıklamasının ardından başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturmada, aralarında Galatasaraylı Metehan Baltacı ve Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş’ın da bulunduğu 20 futbolcu tutuklanmıştı.

FENERBAHÇE'DEN DESTEK

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Divan Kurulu toplantısında Mert Hakan Yandaş’a destek mesajı verdi.

Mosturoğlu, "Silivri’de tutuklu bulunan kaptanımız Mert Hakan Yandaş’a sevgilerimizi gönderiyoruz. Asla yalnız değil, biz suçsuzluğuna inanıyoruz. En kısa sürede özgürlüğüne kavuşup tekrar aramıza dönecektir." diye belirtmişti.