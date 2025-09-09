Mert Hakan Yandaş'la sarıldı! Kerem Aktürkoğlu, ilk idmanına çıktı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçını hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştiren antrenman; salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı.

Ardından çabukluk ve pas çalışmaları yapan sarı-lacivertli ekip, antrenmanı çift kale maçlarla tamamladı.

Milli takımlarında süre olan oyuncular ise aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

KEREM TAKIMLA BİR ARAYA GELDİ

Kerem Aktürkoğlu da antrenmandan önce tesisleri gezerek takım arkadaşlarıyla tanıştı.

Fenerbahçe yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

KEREM VE MERT HAKAN TARTIŞMA YAŞAMIŞTI

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'da oynadığı dönemde aralarının iyi olmadığı bilinen Mert Hakan Yandaş'ın bu transfere ne tepki verileceği büyük merak konusuydu.

İki futbolcu, geçtiğimiz sene Mayıs ayında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşanan gerginlikle gündeme gelmişti.

Derbi öncesinde tribünlere Fenerbahçe armasını gösteren Mert Hakan Yandaş ile Kerem Aktürkoğlu arasında sahada fiziksel bir arbede yaşanmış, karşılıklı sert açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları tansiyonu yükseltmişti.

SOHBET ETTİLER

Öte yandan idmanda Kerem ve Mert Hakan arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Mert Hakan Yandaş: "Sen ben yok, Fenerbahçe var artık. Allah utandırmasın."

Kerem Aktürkoğlu: "Allah Razı olsun."

Mert Hakan Yandaş: "Kazasız belasız."

Kerem Aktürkoğlu: "Amin."

