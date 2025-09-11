Mert Hakan Yandaş'tan sakatlık açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, tüm branşları kapsayan sağlık sponsorluğu için imza töreni düzenledi.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda düzenlenen sponsorluk törenine; Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Medicana Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Reha Özkaya, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, Fenerbahçe Futbol A Takımı Kaptanı Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu, sarı-lacivertli kulübün ve Medicana'nın yöneticileri katıldı.

"SAĞLIKLI BİR SEZON DİLİYORUM"

Toplantıda ilk sözü alan Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu, dünya ikincisi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Medicana Sağlık Grubu'nun, Fenerbahçe'nin tüm branşlarına ve olimpik sporcularına hizmet verecek sponsorluğa imza attığının altını çizen Komsuoğlu, şu açıklamayı yaptı:

Medicana gibi güvenilir bir markanın yanımızda olması, kulübümüz için stratejik bir adımdır. Futbol, basketbol, voleybol ve olimpik branşlarda her anlamda şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. Bu denli iddialı olmamızın en önemli nedenlerinden birisi de oyuncularımızın sağlıklı sezon geçirmesi olacaktır. Kaptanlarımız burada. Bu iş birliğinin hayırlı olmasını diliyorum, Medicana ailesine teşekkür ediyorum. Masamızda, Medicana'nın önümüzdeki yıl en çok bütçe harcayacağı Mert Hakan Yandaş da var. Mert Hakan dahil bütün oyuncularımıza sağlıklı bir sezon diliyorum.

"TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, sözlerine milli takımları tebrik ederek ve başarılar dileyerek başladı.

Çok önemli bir iş birliğine imza attıklarını dile getiren Kızılhan, şu şekilde konuştu:

Geçen sene kadın ve erkek voleybol takımlarımızın isim ve sağlık sponsoru olmuşlardı. Bugün ise bütün şubelerimizin sağlık sponsoru olacaklar. Başta yönetim kurulu üyemiz Hüseyin Bozkurt olmak üzere tüm Medicana ailesine teşekkür ediyoruz.

"İNŞALLAH TEKRAR 50'Yİ AŞACAĞIZ"

Kızılhan, şunları kaydetti:

Biz göreve ilk geldiğimizde 7 sponsorumuz vardı. Geçen sene 51 sponsorumuz ve 52 milyon euroluk gelirimiz oluştu. Bu sene 34 sponsorla 53 milyon euroya ulaştık. Daha sezonu başlamayan şubelerimiz var. İnşallah tekrar 50'yi aşacağız.

"BÜYÜK GURUR DUYUYORUZ"

Medicana Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Reha Özkaya, kendilerini evlerinde hissettiklerini söyledi.

Fenerbahçe'nin tüm branşlarına sponsor olduklarını vurgulayan Özkaya, şöyle konuştu:

Büyük bir gurur duyuyoruz. Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Bozkurt'un hayali olan bu yolda bizler de bu sürece katkıda bulunuyoruz. Bu bizim Fenerbahçe'yle ilk buluşmamız değil. Kadın futbol takımında, erkek ve kadın voleybol takımlarında birlikteliğimiz vardı.

"HER İKİ TARAF İÇİN DE SON DERECE KAZANÇLI VE ANLAMLI"

Türkiye'nin sağlık turizmiyle önemli bir gelir elde ettiğini dile getiren Özkaya, şu açıklamayı yaptı:

Sağlık kuruluşlarının yurt dışından hasta getirip Türkiye'ye döviz kazandırması olağanüstü bir hal aldı. Medicana da bu yönde öncü. Sadece Medicana'nın, 80 milyon dolarlık bir sağlık ihracatı söz konusu. Sağlık kuruluşlarının spor kuruluşlarıyla iş birliği noktasında çok geç kaldık. Bunun yaygınlaşması çok önemli. Sporcuların kendilerini güvende hissetmeleri gerekiyor. Sporcularımız en ufak sıkıntılarında bile bu teknolojiye anında ulaşmalılar. Biz sağlık sektörü olarak Türkiye'de kazandığımızı, futbola, amatör branşlara, eğitime harcamaya devam ediyoruz. Bu iş birliği her iki taraf için de son derece kazançlı ve anlamlı.

"BİZE GÜÇ VERİYOR"

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, yapılan iş birliğinin tüm şubeleri kapsamasının çok önemli olduğunu kaydetti.

Uzun yıllardır voleybol oynadığına dikkati çeken deneyimli sporcu, şu ifadeleri kullandı:

Başarıyı elde etmek kadar bunu sürdürmenin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Kendi adıma istikrarı korumaya çalıştım ve burada sponsorların desteğinin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Zamanla yarıştığınız için bu destek daha da katlanıyor. Medicana geçen sezon bize en iyi şekilde destek oldu. Bu sene de yanlarımızda olduklarını bilmek bize güç veriyor. Umarım bu anlaşma tüm şubelerimize önce sağlık, sonra da başarı ve zaferler getirir.

"ÇOK BÜYÜK BİR İŞ BAŞARDIK"

Yorucu geçen sezonun ardından 2,5 aylık dinlenme fırsatı bulduğunu ve bu sürecin de kendisine çok iyi geldiğini söyleyen Eda Erdem Dündar, şu şekilde konuştu:

Ben kendisine her zaman dikkat eden bir sporcuyum. Mental ve fiziksel çalışmalarımı bitirmedim. Dünya Şampiyonası, benim için çok keyifli geçen bir turnuva oldu. Tüm takım arkadaşlarımı ve teknik heyeti kutluyorum, çok büyük bir iş başardık.

"DÜNYA ÜZERİNDE BU SAKATLIĞI YAŞAYIP DÖNEN OYUNCU SAYISI 1 YA DA 2"

Fenerbahçe Futbol A Takımı Kaptanı Mert Hakan Yandaş, Dünya Şampiyonası'nda ikinci olan A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar'ı tebrik etti.

Sezon başı sağlık kontrollerinde Medicana'nın kendileriyle çok iyi ilgilendiğini vurgulayan Mert Hakan Yandaş, şunları söyledi:

Tüm ekibe teşekkür ediyorum. İnşallah hem Fenerbahçe hem de Medicana için hayırlı olur. Sakatlığımla ilgili çok spekülasyon dolaştı. Maalesef dünya üzerinde bu sakatlığı yaşayıp futbola dönen oyuncu sayısı 1 ya da 2. Her gün 4-5 saat çalışmayla devam eden bir süreç. Sonuna yaklaştım. İnşallah hiçbir futbolcu böyle bir sakatlık yaşamaz. Bir an önce geri dönüp camiama yardımcı olmak istiyorum. Medicana, sakatlığımda yurt dışından özel bir koşu bandı getirdi. Bu da sürecin daha erken tamamlanmasını sağladı.

"İZLERKEN ÇOK HEYECANLI OLUYOR"

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu da diğer konuşmacılar gibi A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı ve A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin turnuvanın en iyi basketbol oynayan takımı olduğuna dikkate çeken Mahmutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

İzlerken çok heyecanlı oluyor. Oynarken o kadar heyecanlı olmuyor. Takımın kadrosuna olan inancım başından bu yana tamdı ve ilk 4 yapacağımızdan emindim. Şampiyon olacak gücümüz var. Fenerbahçe olarak her zaman milli takımlara değer verdik. Türk basketbolu için şu anda yaşanan başarı çok önemli. Uzun süredir başarısızlık söz konusuydu. İnşallah sonunda şampiyonluğa ulaşırlar.

Açıklamaların ardından toplu fotoğraf çekimiyle tören sona erdi.