Mert Müldür: Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum

Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 3-1 yenen Fenerbahçe'de milli oyuncu Mert Müldür, "iyi durumda" olduğunu söyledi.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'ndaki maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mert, şu ifadeleri kullandı:

Şu an büyük bir sorunum yok. Takım için herkes gibi elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu önemli süreçte zaten dinlenme gibi bir lüksüm de yok. Takımıma katkı sağlamak istiyorum, çok önemli bir periyottayız. O yüzden inşallah hep birlikte bu yola iyi bir şekilde devam edeceğiz.

"ODAK NOKTAMIZ BENFICA MAÇI"

Mert, 3'lü ya da 4'lü formasyonların kendisi için fark etmediğini de dile getirerek şu değerlendirmede bulundu::

Bizim şu an ful odak noktamız Benfica maçı. Çok önemli bir maç bizim için. Kesinlikle Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyoruz. Kolay olmayacak ama şunun garantisini verebilirim, tüm takım orada elinden gelenin en iyisini yapacaktır.

"ÇOK BÜYÜK KARAKTER"

Mert, sözlerini kaptan Milan Skriniar'a ilişkin şu ifadelerle tamamladı: