Mert Müldür: Sonuna kadar hak ettik

2025 Süper Kupa final maçında Fenerbahçe, Galatasaray’ı 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür, Galatasaray ile oynanan Süper Kupa Finali'nin ardından açıklamalarda bulundu.

"SONUNA KADAR HAK ETTİK"

Karşılaşmayı tamamen hak ederek kazandıklarını vurgulayan Müldür, "Sonuna kadar hak ettik. Çok fazla pozisyona girdik. Bu, Fenerbahçe'de kazandığım ilk kupa, aynı zamanda kariyerimde de ilk kupa" ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI İÇİN DEĞERLENDİRME

Performansına da değinen milli oyuncu, son haftalarda forma şansı bulduğunu belirterek, "Son haftalarda şans bana da geldi. Bunu iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. İnşallah böyle devam eder. Sezon sonunda da aynı sevinci yaşamak istiyoruz" dedi.