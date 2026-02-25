Mesut Özil’den Galatasaray ve Fenerbahçe yorumu

Mesut Özil, AK Parti Avcılar İlçe Başkanlığı tarafından AKSEV Davet Salonu’nda verilen iftara katıldı.

Aynı zamanda AK Parti MKYK üyesi Özil, DHA muhabirinin sorusu üzerine Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarında çıkacağı maçlara değindi.

"GALATASARAY TURU GEÇER DİYE ÜMİT EDİYORUM"

Mesut Özil, Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden sarı-kırmızılı ekip için, "İnşallah Galatasaray maçı başarılı geçer diye ümit ediyorum. Güzel bir maç sergilediler ilk maçta. Kendine güvendiğinde, bu maçı hafife almadığı müddetçe Galatasaray turu geçer diye ümit ediyorum. Başarılar diliyorum" dedi.

"ÜMİDİ KESMESİNLER"

Mesut Özil, kendisinin de Fenerbahçeli olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

Fenerbahçeli olarak öncelikle takıma başarılar diliyorum. Futbolda her an, her şey olabilir. Onlar da ümidi kesmesinler. Her an her şey olabilir. Kendilerine inansınlar. İlk dakikalarda ilk golü attıklarında belki ilk yarıyı 2-0 bitirerek, ikinci yarıda her şey olabilir diye ümit ediyorum. İnşallah da böyle olur. Fenerbahçeme de başarılar

Mesut Özil ardından bu sezon Kadınlar Birinci Ligi’ne namağlup şampiyon olarak çıkan Cihangirspor ekibi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.