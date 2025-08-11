Metin İlhan: Gönül isterdi ki 3 puanla dönelim

1. Lig'in ilk haftasında Pendikspor, deplasmanda Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Pendikspor Teknik Sorumlusu Metin İlhan açıklamalarda bulundu.

"TAKIM OLARAK İYİ MÜCADELE ETTİK"

İlhan, şunları dedi:

Geçen yıl Süper Lig’den düşmüş, kadrosunu büyük oranda koruyan bir takıma karşı oynadık. Takım olarak iyi mücadele ettik. Gönül isterdi ki 3 puanla dönelim ancak neticede deplasmandan alınan 1 puan bizim için gerçekten iyi puan. İnşallah bunu önümüzdeki maçlarda taçlandıracağız.