Metin İlhan: Gönül isterdi ki 3 puanla dönelim

1. Lig'in ilk haftasında Pendikspor, deplasmanda Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Pendikspor Teknik Sorumlusu Metin İlhan açıklamalarda bulundu.
"TAKIM OLARAK İYİ MÜCADELE ETTİK"
İlhan, şunları dedi:
Geçen yıl Süper Lig’den düşmüş, kadrosunu büyük oranda koruyan bir takıma karşı oynadık. Takım olarak iyi mücadele ettik. Gönül isterdi ki 3 puanla dönelim ancak neticede deplasmandan alınan 1 puan bizim için gerçekten iyi puan. İnşallah bunu önümüzdeki maçlarda taçlandıracağız.
"SÜREÇ KISA, CUMARTESİ YENİ MAÇIMIZ VAR"
Pendikspor Teknik Sorumlusu, şu ifadeleri kullandı:
Süreç kısa, cumartesi yeni maçımız var. Takım olarak daha iyi yoldayız. Özellikle ikinci yarıda takım halinde iyi oynadık.