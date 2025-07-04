Metin Öztürk: Bu yıl da gerçek tek 5 yıldızlı takım olarak şampiyonluğu kucaklayacak

Süper Lig’de yeni sezonun kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Kura çekimine, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Galatasaray 2'nci Başkanı Metin Öztürk, fikstür çekimi sonrası basın mensuplarına konuştu.

"BU YIL DA GERÇEK TEK 5 YILDIZLI TAKIM ŞAMPİYONLUĞU KUCAKLAYACAK"

Metin Öztürk yaptığı konuşmasında, şu ifadeleri kullandı:

Yeni bir sezon başlıyor. Bu yeni sezon başlarken bu yıl Süper Lig’e katılan Kocaelispor’a, Gençlerbirliği’ne ve Karagümrük’e hoş geldiniz diyoruz. Kocaelispor’u ve Gençlerbirliği’ni çok özlemiştik. Karagümrük artık bizden biri. Bir talihsizlik oldu ve alt lige geçti. Olması gereken yere geri geldi. Umut ediyorum ki keyifli bir sezon olacak. Diğer 17 takımın olduğu gibi Galatasaray da şampiyonluk için yarışacak. Son 3 yılda oturmuş kadronun olması büyük avantaj. Bu yıl da gerçek tek 5 yıldızlı takım olarak şampiyonluğu kucaklayacak. Okan Hoca ve scout ekibimizin istekleri doğrultusunda tüm yönetim Şampiyonlar Ligi’ni düşünerek transferleri yönetiyor. Başkanımız bu konuda özellikle başkan vekillerine yetki veriyor. Abdullah Kavukçu daha transfer sezonu başlamadan Alman Milli Takımı’nın en değerli oyuncusu Sane’yi Galatasaray’a kazandırdı. Az süre var liglerin başlamasına. O zamana kadar transferleri tamamlayacağız. Eylül ortasında da Avrupa başlıyor. Her zaman olduğu gibi Kurucu Başkanımız Ali Sami Yen’in talimatlarıyla Avrupa’da en üst seviyeye gitmek ve yabancı takımları yenmek en büyük hedefimiz.