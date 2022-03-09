MHK, Galatasaray - Kasımpaşa U16 maçına hakem atamayı unuttu

MHK, Galatasaray-Kasımpaşa U16 maçına hakem atamayı unuttuğu için karşılaşma ileri bir saate ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) dün, sezonun geri kalanında Süper Lig'de görev yapacak hakemleri açıkladı.

Buna göre Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Hüseyin Göçek gibi isimler, sezonun geri kalan haftalarında maç yönetemeyecek.

Bu karar tartışılırken, altyapı maçında skandal bir olay yaşandı.





MHK, HAKEM ATAMAYI UNUTTU

MHK, Galatasaray - Kasımpaşa U16 maçına hakem atamayı unuttuğu için karşılaşma ileri bir saate ertelendi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanması gereken mücadele saat 12.00'de başlayacaktı ancak alınan bilgiye göre hakem ataması unutulduğu için karşılaşma geç başladı.

Karşılaşmaya yeni hakem ataması yapıldı, mücadele gecikmeli başlayacak...

Galatasaray Akademi hesabı mücadelenin 12.00'de başlayacağına dair bilgiyi sosyal medya hesabından paylaşmıştı.



