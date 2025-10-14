Michy Batshuayi için ayrılık çanları çalıyor

Süper Lig'de sırasıyla Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da forma giydikten sonra Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer olan Belçikalı golcü Michy Batshuayi, Almanya'da kötü günler geçiriyor.

Sky Sports'un haberine göre; Frankfurt yönetimi Batshuayi'nin tavırlarından ve tutumundan son derece memnun olsa da teknik direktör Dino Toppmöller'in tecrübeli oyuncuya çok az şans vermesi sebebiyle ayrılık çanları çalmaya başladı.

FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Habere göre; Batshuayi bu kış takımdan ayrılmayı planlıyor ancak kışın olmazsa bile yaz transfer döneminde kesinlikle takımdan ayrılacak.

32 yaşındaki Batshuayi, Frankfurt kariyerinde çıktığı 16 resmi maçta 3 gol atmayı başardı.