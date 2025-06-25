Michael Ballack, Leroy Sane'nin Galatasaray'a transferini eleştirdi

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına da hızlı başladı.

Sarı-kırmızılılar, Alman devi Bayern Münih'in yıldız oyuncularından Leroy Sane'yi kadrosuna kattı.

Transferiyle Avrupa'da ses getiren Sane'ye ise Alman efsane Michael Ballack’tan eleştiri geldi.

ALMAN EFSANE BALLACK, SANE'Yİ ELEŞTİRDİ

Bayern’in Sane’ye maaşında indirim yaparak yeni bir teklif sunduğunu aktaran Ballack, yıldız oyuncunun bunu kabul etmediğini belirtti.

Ballack, Sane'nin Galatasaray'ı tercih etmesinin sportif açıdan geri bir adım olduğunu savundu.

"GALATASARAY HAMLESİ, SPORTİF AÇIDAN GERİ BİR ADIM"

"Sane'den daha büyük bir meydan okuma beklerdim" diyen Ballack, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bayern, onu 1-2 yıldız oyuncusuyla aynı seviyede görmedi. Sane de bunu kabul etmedi ve bu yüzden farklı bir karar aldı. Bence Galatasaray hamlesi, sportif açıdan bir geri adım. Oysa Sane, başka büyük kulüplere katkı sağlayabilecek bir yaşta. Onun için yeni bir başlangıç yapması olumlu olabilir ama daha büyük bir meydan okuma beklerdim. Bayern’de 5 yıl boyunca zaman zaman müthiş performanslar sergiledi, ancak istikrar sağlayamadı. Eleştiriler de bu yüzden fazlaydı ve çoğu haklıydı. Yine de, Galatasaray’da ve kariyerinin bu yeni döneminde kendisine başarılar diliyorum."