Micheal Jordan çaylak kartı rekor bedelle satıldı

Basketbol efsanesi Michael Jordan’ın 1986-87 sezonuna ait imzalı çaylak kartı rekor bedelle satıldı...

Perşembe günü düzenlenen açık artırmada 2,5 milyon dolara satılarak rekor kırdı.

REKOR FİYATA SATILDI

Satış, Jordan çaylak kartları için bugüne kadar ödenen en yüksek tutar olarak kayıtlara geçti.

Cllct editörü Will Stern, “Bu şok edici bir rakam. Sektörde konuştuğum hiç kimse bu kadar yüksek bir fiyat beklemiyordu” dedi.

TAM 2,5 MİLYON DOLAR...

Öte yandan kart, geçtiğimiz yıl Florida’daki bir koleksiyoner için Michael Jordan tarafından gizlice imzalanan 10 Fleer kartından biri olarak dikkat çekiyor.

Jordan’ın Upper Deck ile anlaşması nedeniyle Fleer kartlarına imza atmadığı bilinse de, koleksiyoner Jordan’ı Florida’ya getirterek imzalama işlemini PSA yetkilileri gözetiminde gerçekleştirdi.