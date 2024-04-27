Michy Batshuayi maç sonunda yaptığıyla gönülleri fethetti Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Beşiktaş maçında attığı golle ezeli rekabette tarihi bir başarıya imza attı. Ayrıca başarılı oyuncunun maç sonunda çocuklarla futbol oynaması yürekleri ısıttı.

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Süper Lig'in 34'üncü haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kadıköy'deki müsabakada fileleri havalandıran 30 yaşındaki santrfor bir ilki başardı.

Belçikalı santrfor, Beşiktaş karşısında 30'uncu dakikada takımının golünü kaydeden isim oldu. Michy Batshuayi, Dusan Tadic'in pasında ağları havalandırma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki forveti, Beşiktaş ile olan rekabette fileleri havalandıran ilk Belçikalı oyuncu oldu.

Michy Batshuayi, Süper Lig'de bu sezon en erken golünü de Beşiktaş karşısında buldu.

Çocuklarla futbol oynadı

Öte yandan Belçikalı futbolcu maç sonu sahaya giren çocuklarla birlikte futbol oynadı. Sarı-lacivertli renklere gönül veren çocuklarla ufak bir maç yapan Batshuayi'nin bu görüntüsü sosyal medyada viral oldu.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)