Milan Skriniar, Fenerbahçe’ye gidiyorum derken evsiz kaldı: Otelde kalıyor, araç kiralıyor...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Milan Skriniar’ı kadrosuna katmak için gün sayıyor...

Sarı lacivertliler oyuncuyla her konuda anlaşmaya varmış, PSG’den onay bekliyordu.

Ancak Milan Skriniar hakkında şaşkına çeviren bir gelişme yaşandı.

İSTANBUL'A GİDİYORUM DİYE EVİNİ BOŞALTTI

L'Equipe'nin haberine göre Milan Skriniar, "İstanbul'a gidiyorum" diye Paris'teki evini de boşalttı.

Ancak kulüpler arasındaki görüşmeler bir türlü sonuçlanmayınca futbolcu evsiz kaldı.

TRANSFER SONUÇLANMAYINCA OTELDE KALMAYA BAŞLADI

Fransız gazetesindeki habere göre günlerdir bir otelde kalan Skriniar, kiralık araç kullanıyor.

OTELDE YAŞIYOR, ARAÇ KİRALIYOR

Geçici olarak PSG’nin altyapısına gönderilen ve burada çalışmalarına devam eden 29 yaşındaki futbolcunun, antrenman sonrası oteline dönmek için kiralık araç kullandığı da aktarıldı.

Öte yandan Milan Skriniar'ın Fenerbahçe'ye transferinin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.