Milan Skriniar'a İtalya'dan dev talip

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar'a İtalya'dan dev bir talip çıktı.

İtalya'dan Sky'da yer alan habere göre; Milan, devre arası transfer döneminde savunmasını güçlendirmek istiyor.

Niclas Füllkrug'un kiralık transferi için West Ham United ile anlaşan Milan, savunmasını da güçlendirmek istiyor.

İTALYANLAR YAZDI: MİLAN İSTİYOR

İtalyan ekibi, savunmasına uygun ve deneyimli bir futbolcu arıyor.

İtalyan ekibinin savunma için birkaç ismi değerlendirdiği ve bu isimlerden birinin de Fenerbahçe'den Milan Skriniar olduğu belirtildi.

Skriniar'ın Fenerbahçe'nin kaptanı olması ve sarı-lacivertlilerde düzenli olarak oynaması nedeniyle Milan için zor bir aday olduğu ifade edildi.

DİĞER ADAYLAR

Milan'ın listesinde Juventus'tan Federico Gatti'nin de olduğu ancak 27 yaşındaki futbolcunun Torino temsilcisinden ayrılmayacağı yazıldı.

Milan için seçeneklerden birinin de Monaco forması giyen Eric Dier olduğu kaydedildi.

30 yaşındaki Skriniar için daha önce de Juventus iddiası gündeme gelmiş ve deneyimli savunma oyuncusu, İtalyan ekibini geri çevirmişti.

JUVE'Yİ GERİ ÇEVİRMİŞTİ

Fenerbahçe, geçen sezon devre arasında Paris Saint-Germain'den kiraladığı Milan Skriniar'ın yaz aylarında bonservisini almıştı.

Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Skriniar, bu sezon 26 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.