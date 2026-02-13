Milan Skriniar'dan Trabzonspor için mesaj

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe'de takım kaptanı Milan Skriniar'ın doğum günü kutlandı.

Skriniar, doğum günü kutlamasında takım arkadaşlarına hitaben bir konuşma yaptı.

"EN GÜZEL HEDİYE YARIN KAZANMAK OLACAK"

Skriniar yaptığı konuşmada, Trabzonspor karşılaşması için galibiyet mesajı verdi.

Milan Skriniar, "Doğum günü dilekleriniz için çok teşekkürler. Biliyorsunuz en güzel hediye yarın (Cumartesi) kazanmak olacak. Lütfen benim için bunu yapın." dedi.

33 MAÇTA 2 GOL

Fenerbahçe forması altında bu sezon 33 maçta süre bulan 31 yaşındaki Skriniar, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.