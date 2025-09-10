Milan Skriniar'dan transfer yalanlaması

Fenerbahçe, geçen sezon devre arasında kiraladığı Milan Skriniar'ın bonservisini PSG'den aldı ve 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertliler, tecrübeli oyuncuyu takım kaptanı yaptı.

Milli maç arasında Milan Skriniar, Milan News'e açıklamalarda bulundu.

MILAN İLE HİÇ KONUŞMADIM

Bu yaz Milan'a transfer olma iddiaları hakkında sorulan soruya yanıt veren Skriniar, şu ifadeleri kullandı:

AC Milan ile hiç konuşmadım. Kulüple hiçbir iletişimim olmadı. Menajerim bile bundan habersizdi. Hiçbir şey imkansız değildir. Asla, asla deme. Bakalım neler olacak. Fenerbahçe'de dört yıllık sözleşmem var ve orada mutluyum. İnsanlar beni seviyor ve taraftarlar harika. Ayrıca kulüple iyi bir ilişkim var. İstikrarı yeniden yakaladım ve mutluyum. Performansım da gelişti ve devam etmek istiyorum. Otuz yaşındayım, zaman çok çabuk geçiyor. Ayrıca, günümüz transfer piyasasında herkes genç oyuncular istiyor. Bakalım neler olacak ama İstanbul'da çok mutluyum ve orada hala çok şey yapmak istiyorum.