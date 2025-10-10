Milli futbolculardan otizmli çocuklara destek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Otizm Destek Eğitim Dayanışma Derneği (ODEDDER) iş birliğiyle gerçekleştirilen projede A Milli Futbol Takımı oyuncuları, otizmli çocukların sergisine destek oldu.

"Futbolda Fark Yok, Sevgi Var" temasıyla hayata geçirilen proje kapsamında otizmli çocuklar, A Milli Takım oyuncularının fotoğraflarını çekti.

Otizmli çocukların fotoğraf kareleriyle milli futbolcuları buluşturan bu proje kapsamında ortaya çıkan özel kareler, 24 Ekim Cuma günü saat 14.00'te TFF'nin ev sahipliğinde Riva'da sergilenecek.

MİLLİLERDEN ANLAMLI HAREKET

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen çekimlerde, milli futbolcular ile otizmli bireyler bir araya gelerek hem güçlü bir bağ kurdu hem de fotoğraf sanatı aracılığıyla unutulmaz anlar yaşadı.

Fotoğraf çekimine A Milli Takım futbolcularından Kenan Yıldız, Arda Güler, Merih Demiral, Orkun Kökçü, Mert Müldür, Berke Özer, Barış Alper Yılmaz, Yusuf Akçiçek, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Demir Ege Tıknaz, Zeki Çelik, İsmail Yüksek, Samet Akaydin, Salih Özcan ve Altay Bayındır katıldı.

OTİZMLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE DESTEK SAĞLAYACAK

Futbolun birleştirici gücünü sanata dönüştüren bu proje aynı zamanda topluma "Otizm bir engel değil, farklı bir bakış açısıdır" mesajı veriyor.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 24 Ekim Cuma günü saat 14.00'te gerçekleşecek lansmanda sergilenecek fotoğraflar, yalnızca farkındalık oluşturmakla kalmayacak.

Bu özel fotoğraflar satışa sunulacak ve elde edilecek gelir otizmli çocukların eğitimine destek sağlayacak.