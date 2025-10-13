Milli takım kampından ayrılmıştı: Berke Özer'i bekleyen ceza belli oldu

A Milli Takım'da Berke Özer ile ilgili kriz yaşanıyor...

TFF, 25 yaşındaki file bekçisinin izinsiz olarak kamptan ayrıldığını duyurdu ve bu davranışın kabul edilemez olduğunu savundu.

Berke Özer ise milli takım kampından teknik heyetin bilgisi dahilinde ayrıldığını açıkladı.

Peki şimdi ne olacak? Berke Özer'i bekleyen ceza ne? Futbolseverler bu soruların cevaplarını aradı.

BERKE ÖZER'İ BEKLEYEN OLASI CEZA

Konuya dair en net cevap, TFF'nin Futbol Disiplin Talimatı'nda yer aldı.

Berke Özer'in, Futbol Disiplin Talimatı'nda yer alan "Milli müsabakaya katılmamak" maddesinden PFDK'ya sevk edilmesi bekleniyor.

İlgili maddede, "Haklı bir sebebi olmaksızın resmi veya özel milli müsabakalara veya hazırlık çalışmalarına katılmayan veya geç katılan veya çalışma ve müsabaka yerini terk eden futbolcular 2 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men cezası ile cezalandırılır." ifadesi yer alıyor.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

Berke Özer, bu maddeden ceza alır ve TFF bunu FIFA'ya iletirse bu kez FIFA Disiplin Kurulu cezanın uluslararası boyutta olup olmadığına karar verecek.

Öte yandan TFF'nin açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti:

"A Milli Takımımızın kalecilerinden Berke Özer, dün oynanan Bulgaristan-Türkiye karşılaşmasında maç kadrosuna alınmamasını gerekçe göstererek kafilemizin İstanbul'a dönüşünü takiben kendi isteğiyle, teknik ve idari ekibimizin izni olmaksızın kamptan ayrılmıştır.



Geçmişte defaatle ifade edildiği gibi, Millî Takım formasını taşımanın sorumluluğu ve değeri her şeyin üzerindedir. A Millî Takımımız, bireylerden bağımsız olarak ülkenin onurunu temsil eden bir bütündür. Bu doğrultuda disiplin, saygı ve takım ruhu asla vazgeçemeyeceğimiz en temel ilkelerimizdir.



Uzun yıllardır hasretini çektiğimiz Dünya Kupası'na katılma yolunda özveriyle mücadele verilen, takım içerisindeki birliktelik ve dayanışmanın tepe noktada olduğu bir dönemde, bu şekilde bir davranışın kabul edilmesi mümkün değildir.



Berke Özer'in kamptan ayrılmasını takiben RAMS Başakşehir FK'dan Muhammed Şengezer, A Millî Takım aday kadrosuna davet edilmiştir.



Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

BERKE CEVAP VERDİ

TFF'nin ardından Berke Özer cephesinden de bir açıklama geldi.

Berke, konuyla ilgili şunları söyledi: