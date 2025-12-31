Miralem Pjanic futbolu bıraktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kariyerinin bir döneminde ülkemizde Beşiktaş'ın da formasını giyen dünyaca ünlü orta saha Miralem Pjanic, futbolu bıraktığını duyurdu.

Tuttosport'a konuşan Boşnak yıldız, artık ailesine vakit ayırdığını ve futbolu bıraktığını açıkladı.

TOPLAM 9 KUPA

Kariyerinde Juventus, Barcelona ve Roma gibi önemli kulüplerde forma giyen Pjanic, toplam 9 kupa kazandı.

BEŞİKTAŞ İLE KUPA KAZANDI

Boşnak yıldız, Beşiktaş ile hayal kırıklığı yaratan bir performans sergilemesine rağmen Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Siyah-beyazlılarda 2021-2022 sezonunda toplam 26 maça çıkan 35 yaşındaki isim gol sevinci yaşayamamıştı. Pjanic, bu karşılaşmalarda 4 asist kaydetti.

Pjanic, son olarak Rus ekibi CSKA Moskova formasını giymişti.

666 MAÇI VAR

Kariyerinde toplam 666 resmi maça çıkan efsane orta saha, 77 gol ve 132 asist kaydetti.

Pjanic'in kariyerinde transfer olduğu kulüpler, yıldız isim için toplamda 110 milyon euro bonservis bedeli ödedi.