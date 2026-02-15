Sergen Yalçın'dan yeni transferlere övgüler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’in 22. haftasında Beşiktaş deplasmanda oynadığı Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"DAHA BAŞKA BİR OYUN..."

Yalçın, sözlerine şöyle başladı:

Yüzde 50'si değişti takımın, daha başka bir oyun oturtmaya çalışıyoruz. Oyuncular ilk 15-20 dakika zorlandı, sonra toparlandık ve oyun bize geçti. İki taraf da bireysel hatalardan gol buldu, denk oldu. İkinci yarıya rakip iyi başladı, sonra biz oynadık ve golü bulduk. Rakip yan toptan golü buldu. Yan top zaafiyetimiz çok öne çıktı bugün, günün negatif tarafı bu oldu. Çok yaşanan bir şey değildi ama ekstraydı bugün. 2-2'den sonra 2-3 tane pozisyon oldu. Son dakikada golü bulup kazanmak mutluluk verici.

"BAŞAKŞEHİR HEP ZOR OLMUŞTUR"

Başakşehir'in zorlu olduğunu ifade eden Yalçın, şunları dedi:

Başakşehir herkes için zor olmuştur. Son haftalarda çok iyiler. Bugün bizim adımıza kazanmak önemliydi. Taraftarımızı ve camiamızı mutlu ettik.

"YENİ GELENLER İYİYDİ"

Yeni gelenlerin iyi olduğunu belirten Sergen Yalçın, şöyle konuştu:

Yeni gelenlerin performansları iyiydi. Çok mücadele ettiler. Bu tür maçlar kolay değil, zor maçlar bunlar.

"YENİLERİN HEPSİ KALİTELİ"

Yeni transferlere övgülerde bulunan Yalçın, şu sözleri sarf etti:

Devre arasında aldığımız oyuncular, hepsi ana oyuncular, hepsini oynatıyoruz. Kaliteleri ve performansları beklentiyi karşılayacak gibi duruyor. Biz öyle görüyoruz. Kolay değil, 5 yeni oyuncuyla müthiş performans beklemek doğru değil. Alışma sürecinde oyuncular. Takımımız daha güçlü oynamaya başladı. Bu deplasman kolay değil, zor deplasman. 3 puan sevindirici.

"YAVAŞ YAVAŞ OLACAK"

Yalçın, ayrıca şunları dedi: