Montella'dan İtalya çıkarması: Inter'de Hakan Çalhanoğlu ile buluştu

2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde 26 Mart’ta Romanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı’nda hazırlıklar sürerken, Teknik Direktör Vincenzo Montella temaslarına İtalya’da devam ediyor.

İtalyan çalıştırıcı, ziyaretleri kapsamında bugün Serie A ekibi Inter’in tesislerine konuk oldu.

Montella, Inter’de Rumen teknik direktör Cristian Chivu ve A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile bir araya geldi.

Ziyarette A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Daniele Russo ile Atletik Performans Antrenörü Pierpaolo Polino da Montella’ya eşlik etti.

ZİYARET SAMİMİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

A Milli Takım heyeti, Inter’in antrenmanını yakından takip ederken, Cristian Chivu ve teknik ekibi tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.

Görüşmelerin hem antrenman öncesinde hem de sonrasında gerçekleştirildiği öğrenildi.

Vincenzo Montella, İtalya’daki temasları çerçevesinde daha önce Roma, Cagliari ve Juventus’u da ziyaret etmişti.

Bu ziyaretlerin, Romanya maçı öncesi oyuncuların durumunu yerinde gözlemlemek ve teknik paylaşımlarda bulunmak amacı taşıdığı belirtildi.