Mostafa Mohamed, LGBT temalı günde oynamak istemedi

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Bir dönem Galatasaray'da oynayan Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, Fransa Lig 1 ekiplerinden Nantes'ta forma giyiyor.

Müslüman golcü Mohamed, önceki yıllarda Fransa Profesyonel Futbol Ligi'nin (LFP) her sene organize ettiği LGBT temalı gün kapsamında sahaya çıkmak istememişti.

3 YILDIR REDDEDİYORDU: 'LGBT TEMALI GÜNDE OYNAMAYACAĞIM' DEDİ

3 yıldır bu tür kampanyalarda oynamayı reddeden Mohamed'le ilgili benzer bir gelişme yaşandı.

Fransa Ligue 1'in 34. ve son haftasında Montpellier ile karşılaşacak olan Nantes’ta Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed, karşılaşmada forma giymeyeceği öğrenildi.

RMC Sport'ta yer alan habere göre, Mohamed'in karşılaşmada oynamadığı reddettiği aktarıldı.

KÜÇÜK BİR KAS RAHATSIZLIĞI DENSE DE İNANAN ÇIKMADI

Nantes Teknik Direktörü Antoine Kombouare ise basın toplantısında Mohamed'in “küçük bir kas rahatsızlığı” nedeniyle tedavi gördüğünü ve bu yüzden maçta olmayacağını öne sürdü.

Kombouare'nin açıklamasının doğru olmadığı aktarılırken bazı Fransız taraftarlar Mohamed'in tutumunu eleştirdi.

Bazıları ise Mısırlı golcüye destek mesajları paylaştı.