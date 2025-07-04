Muhammet Ali Bahar: Karagümrük varsa, mücadele vardır

Süper Lig’de yeni sezonun kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Fatih Karagümrük Başkan Yardımcısı Muhammet Ali Bahar, Süper Lig'deki 2025-2026 sezonu fikstür çekiminin ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"BİZE YAKIŞIR ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ"

Ali Bahar yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Öncelikle, yeni sezonun tüm takımlarımıza ve ülke futbolumuza hayırlı olmasını diliyorum. 100'üncü yılımıza giden süreçte camiamız adına güzel bir sezon geçirmeyi temenni ediyorum. Bilindiği üzere geçtiğimiz sezondan önce, tıpkı Yusuf gibi kuyuya atıldık. Ama o karanlık kuyudan yılmadan, pes etmeden çıktık. İnancımızı, mücadelemizi, birliğimizi hiçbir zaman kaybetmedik. Çünkü Karagümrük varsa, mücadele vardır. Süper Lig'deki mücadelemize kaldığımız yerden bize yakışır şekilde devam edeceğiz.