Murat Kaytaz: Biz Beşiktaş'ı Avrupa'ya taşıyacağız

Süper lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle, Antalyaspor maçında takımın başında Murat Kaytaz görev yaptı.

Beşiktaş Antrenörü Murat Kaytaz, maç sonu açıklamalarda bulundu.

"BU DA BİR 'CHALLENGE' OLDU"

Maç hakkında değerlendirmelerde bulunan Kaytaz, "Geldiğimizden beri tüm maçlarda oyuncularımız maça istekli başlıyor. Bugün de öyle başladık. Golleri de bulduk. İkinci yarı yine kendi hatamızdan gol gördük kalemizde. Oyunculara sakin kalmaları direktifi verdik. İçerideki liderlerin Gabriel'in Ndidi'nin sakin kalma direktifleri de vardı. Oyun rakibe geçti zaman zaman ama pozisyon vermedik. Kırılmadık. Devre arasında '2-0 olması önemli değil, 0-0 başlıyoruz, taktikten kopmayacağız.' dedim. Tammy'nin golünde şans ilk defa yanımızda oldu. Şeytanın bacağını kırdık. 3. gol irdelenir umarım. Planlarımız dahilinde stoperlere topu verip, rakibi üstümüze çekip, Cerny'de topu buluşturup gole gittik. Jota da iyi bitirdi. Daha iyi olacağız. Beyaz sayfa açmak istiyorduk. Sayfa griye çaldı ama beyaz günler. Beşiktaş'ın genlerinde taraftarın tansiyonunu artırmadan kazanmak yok ama bunu da kıracağız. Bu da bir 'challenge' oldu." dedi.

"GELİŞTİRMEMİZ LAZIM"

Beşiktaş'ın eksik yönlerine değinen antrenör, "Artık biz öne geçtiğimizde topa sahip olup opsiyonları sahaya yansıtacağız. Antalya'nın 5-3-2 formatında karşılayacağını biliyorduk net şekilde. Ön 3'lünün arkasına nasıl sızacağımıza çalıştık. Zeminin azizliğine de uğradık. Türkiye'de bunu geliştirmemiz lazım. Duran top golü bulduk, bu tesadüf değil. Öncesinde Gabi vurdu. Cengiz vurmaktan vazgeçti zeminden dolayı. Biz bunlara çok çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"HAVLU ATTI NE OLDU, KONTAK MI KAPATTIK"

Murat Kaytaz, sözlerini "Beşiktaş'ı layık olduğu yere getireceğiz. Karalar bağlamaya gerek yok. Beşiktaş havlu attı ne oldu kontak kapattık mı yani. Rakiplerimiz Avrupa maçları oynuyor, biz tesiste izliyor üzülüyoruz. Biz Beşiktaş'ı Avrupa'ya taşıyacağız. Işıklar kapanmadı, biz daha yeni açtık." ifadeleriyle noktaladı.