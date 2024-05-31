Murat Paluli 2 sene daha Sivasspor’da
İHA

2023-2024 sezonu sonunda kırmızı-beyazlı kulüple olan sözleşmesi sona eren futbolcu Murat Paluli'nin sözleşmesinin yenilenmesi konusunda sporcu ile anlaşmaya varıldı.

Paluli, kulübün Başkan Vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde 2025-2026 sezonunun sonuna kadar kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

52 maçta 3 asist yaptı

800 bin euro piyasa değerine sahip 29 yaşındaki isim, formasını 52 maçta giydi.

Savunma oyuncusu, bu karşılaşmalarda 3 asistle mücadele etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)