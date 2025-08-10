Mustafa Alper Avcı: Skor olmadan oynanan oyunun da bir anlamı olmuyor

1. Lig'in ilk haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Serik Spor ile golsüz berabere kaldı.

İstanbulspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"NE YAZIK Kİ SONUÇ BULAMADIK"

Avcı, şu şekilde konuştu:

Ne yazık ki sonuç bulamadık. Oyun içinde topa sahip olma adına doğru işler yaptık ama topu üçüncü bölgeye taşımakta zorlandık. İstediğimiz geçişleri yapamadık. Topu ileriye taşıyan oyuncularımız da yetersiz kaldı. Rakibimize karşı bek oyuncularımızı ileri çıkararak skor üstünlüğü almaya çalıştık ama yeterli olmadı. Skor olmadan oynanan oyunun da bir anlamı olmuyor. Oyuncularımın performansından genel anlamda memnun olduğumu söyleyebilirim ama yetersiz kaldığımız alanlara çalışmalıyız. Daha fazla skor bulmamız gerekiyor. Bugün birçok oyuncu ile pozisyon aradık ama istediğimizi yapamadık.