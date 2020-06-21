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    Mustafa Cengiz maçı evinde izledi

    Mustafa Cengiz maçı evinde izledi

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı ekibin Gaziantep ile oynadığı karşılaşmayı evinden takip etti.
    • Haber Merkezi
    • 21.06.2020 - 22:11
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    Mustafa Cengiz maçı evinde izledi

    Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Gaziantep'i konuk etti.

    Geçtiğimiz haftalarda önce beyin ardından da mide ameliyatı olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılıların bu karşılaşmasını evinden izledi.

    GEÇTİĞİMİZ HAFTAYA GÖRE DAHA İYİ

    Hastaneden taburcu edilmesinin ardından halsiz ve kilo vermiş olarak görüntülenen Cengiz'in, geçtiğimiz haftaya göre daha iyi olduğu gözlendi.

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