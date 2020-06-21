Mustafa Cengiz maçı evinde izledi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı ekibin Gaziantep ile oynadığı karşılaşmayı evinden takip etti.

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Gaziantep'i konuk etti.

Geçtiğimiz haftalarda önce beyin ardından da mide ameliyatı olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılıların bu karşılaşmasını evinden izledi.

GEÇTİĞİMİZ HAFTAYA GÖRE DAHA İYİ

Hastaneden taburcu edilmesinin ardından halsiz ve kilo vermiş olarak görüntülenen Cengiz'in, geçtiğimiz haftaya göre daha iyi olduğu gözlendi.