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Mustafa Cengiz maçı evinde izledi
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı ekibin Gaziantep ile oynadığı karşılaşmayı evinden takip etti.
- Haber Merkezi
- 21.06.2020 - 22:11
Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Gaziantep'i konuk etti.
Geçtiğimiz haftalarda önce beyin ardından da mide ameliyatı olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılıların bu karşılaşmasını evinden izledi.
GEÇTİĞİMİZ HAFTAYA GÖRE DAHA İYİ
Hastaneden taburcu edilmesinin ardından halsiz ve kilo vermiş olarak görüntülenen Cengiz'in, geçtiğimiz haftaya göre daha iyi olduğu gözlendi.